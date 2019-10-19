Тедеско назвал причины смены скамейки запасных

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему поменял скамейку запасных.

"На это есть две причины: во-первых, чтобы быть ближе к фанатам. А во-вторых, чтобы я был подальше от бокового арбитра, ведь на эмоциях я могу сказать ему лишнего", - сказал Тедеско.

Напомним, что сегодня "Спартак" в первом матче под руководством Тедеско сыграл вничью с "Рубином" (0:0).

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