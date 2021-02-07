Тедеско назвал схему по которой "Спартак" будет играть остаток сезона

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Тедеско назвал схему по которой "Спартак" будет играть остаток сезонаГлавный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выбрал схему, по которой будет играть его команда после возобновления сезона РПЛ.

"Базовым вариантом остается схема с тремя центральными защитниками. В то же время нам было необходимо разработать альтернативный план. Поэтому на сборах мы пробуем вариант игры в четыре защитника.

Айртон много раз играл в схеме с четырьмя защитниками — и в Бразилии и при Кононове. Мозес больше подходит для позиции латераля в схеме с тремя центральными защитниками. Не стоит забывать и про Маслова — он очень хорош на фланге и в схеме с четырьмя защитниками обладает всеми нужными качествами: отлично обороняется и начинает атаки.

Мы отрабатываем схему 4-4-2, но в этом нет ничего необычного. Большинство команд в мире ее используют! В конце концов, формация — не главное: важны принципы игры и то, как в новой расстановке себя чувствуют футболисты, — рассказал Тедеско в беседе с корреспондентом "Sport24".

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