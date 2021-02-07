Тедеско назвал схему по которой "Спартак" будет играть остаток сезона

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выбрал схему, по которой будет играть его команда после возобновления сезона РПЛ.

"Базовым вариантом остается схема с тремя центральными защитниками. В то же время нам было необходимо разработать альтернативный план. Поэтому на сборах мы пробуем вариант игры в четыре защитника.

Айртон много раз играл в схеме с четырьмя защитниками — и в Бразилии и при Кононове. Мозес больше подходит для позиции латераля в схеме с тремя центральными защитниками. Не стоит забывать и про Маслова — он очень хорош на фланге и в схеме с четырьмя защитниками обладает всеми нужными качествами: отлично обороняется и начинает атаки.