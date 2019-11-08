Тедеско назвал свое любимое блюдо в России

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Тедеско назвал свое любимое блюдо в России

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, изменился ли его рацион питания с приходом в московскую команду, передает "Спорт-Экспресс".

"Я люблю борщ! Ничего не изменилось. Есть даже пироги итальянские, которые Фабио Капелло ввел, когда был главным тренером сборной. Для меня это всегда была праздничная еда, мне ее готовили мама или жена.

Русская кухня прекрасна", - сказал Тедеско.

Напомним, немецкий специалист возглавил российскую команду несколько недель назад. До этого Тедеско работал в "Шальке".

А еще: Черчесов готов встретиться с Тедеско| http://soccernews.ru
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Примечание:Тарасовкий борщ.ыыыыыыыыыы!

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