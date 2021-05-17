Тедеско назвал три самых ярких момента в "Спартаке"
Фото "Чемпионат" / Эдгар Брещанов
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, какие события ему наиболее запомнились во время работы в московском клубе.
"Домашняя победа в Кубке России против ЦСКА была невероятной, стадион был полным до пандемии. Это сила клуба, когда стадион полный.
Конечно, второй момент - после матча с "Химками", когда я попрощался с болельщиками. И сегодня, когда я попрощался с людьми, которые мне нравятся", - заявил Тедеско.
Напомним, что немец отказался продлевать контракт с "красно-белыми", вследствие чего в июне он станет свободным агентом.
"Спартак" под руководством Тедеско финишировал на втором месте в РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.
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