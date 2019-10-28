Тедеско назвал удовольствием работу в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о первых двух неделях работы в российском клубе.

"Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов - с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в "Спартаке" - удовольствие", - сказал немецкий специалист.

Напомним, что 14 октября "Спартак" объявил о заключении контракта с Тедеско до 31 мая 2021 года.

"Красно-белые" провели два матча под руководством нового тренера, сыграв вничью с "Рубином" (0:0) и разгромив "Локомотив" (3:0).

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