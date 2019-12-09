Тедеско не боится встречи с руководством "Спартака"

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Тедеско не боится встречи с руководством "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал понять, что его не пугает грядущая встреча с руководством столичного клуба.

"Мне не страшно. Почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли "Зениту" на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли "Ростову", но это тоже сильный соперник. Страха нет", - сказал немецкий специалист.

Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября. Под его руководством команда провела 7 матчей в РПЛ, выиграв только в двух из них.

"Красно-белые" завершили первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета всего на 4 очка.

Не пропустите: Червиченко: "Спартак" и без Тедеско может выпустить своего массажиста и сыграть не хуже". | http://soccernews.ru
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