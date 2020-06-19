Тедеско не будет руководить "Спартаком" в ближайшем матче

1 Теги спартак москваарсенал туладоменико тедескоандреас хинкель

Тедеско не будет руководить "Спартаком" в ближайшем матче

Наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско не будет на тренерском мостике во время матча 23-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Сообщается, что руководить "красно-белыми" в поединке с "канонирами" будет ассистент немецкого специалиста Андреас Хинкель.

Сам Тедеско будет отбывать дисквалификацию, полученную из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Спартак" запланирован на субботу. Начало - в 16:30 по московскому времени.

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Комментарии

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frolovalenapis

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