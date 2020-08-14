Тедеско не будет руководить "Спартаком" в матче с "Ахматом"

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Тедеско не будет руководить "Спартаком" в матче с "Ахматом"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско отсутствует в официальной заявке команды на матч 2-го тура РПЛ против "Ахмата".

Руководить "красно-белыми" в игре будет помощник главного тренера Андреас Хинкель.

Почему Тедеско нет на матче с "Ахматом", пока неизвестно. Предположительно, немец заболел.

Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

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