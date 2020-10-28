Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы

"Спартак" и наставник команды Доменико Тедеско пришли к соглашению, что переговоры о новом контракте будут отложены до зимней паузы в РПЛ.

По сведениям "Спорт-Экспресс", немецкий тренер хочет сконцентрироваться на оставшихся до паузы играх. Тедеско будет открыт для переговоров, однако не раньше зимы.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

После 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая "Зенит" на три очка. До зимней паузы клуб сыграет 7 матчей, последний из которых против "Зенита".

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