Тедеско не будет вести переговоров со "Спартаком" о новом контракте до зимней паузы
"Спартак" и наставник команды Доменико Тедеско пришли к соглашению, что переговоры о новом контракте будут отложены до зимней паузы в РПЛ.
По сведениям "Спорт-Экспресс", немецкий тренер хочет сконцентрироваться на оставшихся до паузы играх. Тедеско будет открыт для переговоров, однако не раньше зимы.
Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
После 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, опережая "Зенит" на три очка. До зимней паузы клуб сыграет 7 матчей, последний из которых против "Зенита".
Читайте также: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru
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