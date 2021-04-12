Тедеско: "Не могу вспомнить ни одного решения VAR в пользу "Спартака"

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Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о работе системы VAR в матчах "красно-белых".

"Очень сложно говорить о судействе. Что касается системы VAR, то вы видели хоть одно решение в нашу пользу? Нет? Я тоже не могу вспомнить. VAR может быть полезным инструментом, если им правильно пользоваться. В еврокубках российские команды могли это видеть", - сказал Тедеско.

Немецкий тренер давал этот комментарий после дерби с "Локомотивом" (0:2), в котором произошёл судейский скандал из-за неназначенного пенальти в ворота "железнодорожников".

"Спартак" набрал 47 очков в 25 турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

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