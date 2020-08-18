Тедеско не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетил в Уфу на матч с одноименным клубом в 3-м туре Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт клуба.
Тедеско остался в Москве, так как продолжает лечение от ангины. В матче с "Уфой" командой руководить будет ассистент Тедеско Андреас Хинкель.
Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 19 августа. Начало встречи — в 16.00 мск.
После 2 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" - 8-е.
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|5
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|7
|Арсенал Тула
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|22
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