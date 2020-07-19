Тедеско не стал отвечать на вопросы журналистов о судействе в матче "Зенит" - "Спартак"

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Тедеско не стал отвечать на вопросы журналистов о судействе в матче "Зенит" - "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не стал отвечать на вопросы журналистов о судействе в матче полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2).

"Я думаю, что сказал много о рефери. много-много-много. Сейчас мне лучше говорить о футболе на поле. Спасибо", - сказал тренер.

Отметим, что в этой встрече было много спорных моментов: два не назначенных пенальти на игроке "Спартака" Александре Соболеве и отмененный гол Самюэля Жиго.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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