Тедеско не возглавит "Локомотив"

Теги локомотив москвадоменико тедескоспартак москвамарко николич

Тедеско не возглавит "Локомотив"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско не собирается работать в московском "Локомотиве".

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник в окружении немца, тренер не планирует принимать предложение "железнодорожников", если таковое поступит.

Ранее стало известно, что Тедеско и Роберт Клаус из "Нюрнберга" являются кандидатами на замену Марко Николичу в "Локо".

Экс-тренер "Спартака" покинул Россию в мае этого года, отказавшись продлевать контракт с "красно-белыми" по семейным обстоятельствам.

Не пропустите: Николича зовут в клуб Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью

Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов