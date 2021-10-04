Тедеско не возглавит "Локомотив"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско не собирается работать в московском "Локомотиве".

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник в окружении немца, тренер не планирует принимать предложение "железнодорожников", если таковое поступит.

Ранее стало известно, что Тедеско и Роберт Клаус из "Нюрнберга" являются кандидатами на замену Марко Николичу в "Локо".

Экс-тренер "Спартака" покинул Россию в мае этого года, отказавшись продлевать контракт с "красно-белыми" по семейным обстоятельствам.

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