Тедеско: "Не знаю, сколько нужно времени, чтобы построить мою игру в "Спартаке"

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Тедеско: "Не знаю, сколько нужно времени, чтобы построить мою игру в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско отказался называть сроки "построения новой команды".

"Сколько нужно времени, чтобы построить именно мою игру в команде? Вот так просто не могу сказать. Я просто не знаю. Всё зависит от команды, от ситуации и других факторов. На этой неделе у нас было пять тренировок, причём только три из них - в полном составе. Так что до декабря нужно думать только о том, чтобы набирать как можно больше очков", - сказал Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист возглавил "красно-белых" в понедельник, 14 октября.

В субботу "Спартак" сыграл первый матч под руководством нового тренера против "Рубина". Игра завершилась нулевой ничьей.

Не пропустите: Тедеско поделился планами "Спартака" на зимнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
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