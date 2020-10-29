Тедеско недоволен отменой удаления Еременко
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско остался недоволен тем, что КДК РФС отменил красную карточку хавбека "Ростова" Романа Еременко.
"Доменико Тедеско негодует по поводу отмены красной карточки Роману Еременко. Тренер не может понять, как могло быть принято такое решение.
Тедеско можно понять, Еременко - лидер "Ростова", с ним на поле и без него это две разные команды. Вот прям очень возмущен Тедеско, поверьте", - сообщил журналист Максим Алланазаров.
Поединок между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет 31 октября в 16:30 (мск). После 12 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, а "Ростов" идет шестым.
Читайте также: Тедеско пропустит матч "Спартака" с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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