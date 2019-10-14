Тедеско - новый главный тренер "Спартака"

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Тедеско - новый главный тренер "Спартака"

Московский "Спартак" объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до 31 мая 2021 года.

У руля "красно-белых" немецкий специалист сменил Олега Кононова. 

Столичная команда провалила старт сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 

Тедеско ранее возглавлял "Эрцгебирге" и "Шальке". После увольнения из гельзенкирхенского клуба в марте 2019 года тренер оставался без работы.

Не пропустите: Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Удачи Доменико! При Федуне шансов добиться успеха немного, но вдруг пойдет.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он сольет или его?

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