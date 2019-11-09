Тедеско о матче с "Крыльями Советов": "Заслуженная победа"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с "Крыльями Советов" (2:0).

"Заслуженная победа. На сколько я знаю команда давно не побеждала в домашних играх. Так что хорошо, что сегодня победили. У нас образовалось много хороших связок: Понсе - Ларссон, Зобнин - Бакаев. Сегодня трудно кого то выделить, все сыграли хорошо", - заявил Тедеско.

Напомним, что благодаря победе московский клуб поднялся шестое место.

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