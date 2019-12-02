Тедеско - о судействе в матче с "Зенитом": "Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско остался недоволен судейством в матче 18-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, что "красно-белые" проиграли со счётом 0:1 из-за автогола Ильи Кутепова.

"По поводу эпизода с неназначенным пенальти хочу сказать, что пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне говорить ребятам и как им смотреть в глаза. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?" - сказал Тедеско.

Немецкий тренер имеет в виду эпизод с игрой рукой в своей штрафной площади защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, который с нарушением правил прервал прострел с фланга.

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