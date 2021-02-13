Тедеско - о тренировке "Спартака" при "–14": "Как в Дубае!" (видео)

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Тедеско - о тренировке "Спартака" при "–14": "Как в Дубае!" (видео)"Спартак" проводит свой очередной сбор в Москве. температура в столице разительно отличается от той, то была на сборах команды в ОАЭ.

В Твиттере "красно-белых" появились фото и видео, где футболисты и персонал вынуждены согреваться чаем, поскольку термометр показывал "-14".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сравнил занятие со сборами в Дубае.

"После сегодняшней тренировки парни согревались горячим чаем. "Как в Дубае!" (с) Главный", — подписала пост пресс-служба клуба.

"Спартак" ушел на перерыв в чемпионате, находясь на 3 строчке таблицы. За 19 матчей подопечные Тедеско набрали 35 очков.
20 февраля "красно-белым" предстоит сыграть с московским "Динамо" в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

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