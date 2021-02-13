Тедеско - о тренировке "Спартака" при "–14": "Как в Дубае!" (видео)

"Спартак" проводит свой очередной сбор в Москве. температура в столице разительно отличается от той, то была на сборах команды в ОАЭ.

В Твиттере "красно-белых" появились фото и видео, где футболисты и персонал вынуждены согреваться чаем, поскольку термометр показывал "-14".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сравнил занятие со сборами в Дубае.

"После сегодняшней тренировки парни согревались горячим чаем. "Как в Дубае!" (с) Главный", — подписала пост пресс-служба клуба.

После сегодняшней тренировки парни согревались горячим чаем ☕️



«Как в Дубае!» (с) Главный ️ pic.twitter.com/z1LcaYLlUc — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 12, 2021