Тедеско об отказе Гончаренко жать руку: "Все нормально, я не держу на него зла"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал отказ тренера ЦСКА Виктора Гончаренко пожать руку после матча (3:2).

"Все нормально, я не держу на него зла. После таких эмоциональных игр может случиться все, что угодно", - заявил Тедеско.

Напомним, что соперником "Спартака" по полуфиналу стал "Зенит".

Читайте также: Гончаренко высказался об отказе жать руку Тедеско. | http://soccernews.ru