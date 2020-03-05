Тедеско об отказе Гончаренко жать руку: "Все нормально, я не держу на него зла"

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Тедеско об отказе Гончаренко жать руку: "Все нормально, я не держу на него зла"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал отказ тренера ЦСКА Виктора Гончаренко пожать руку после матча (3:2).

"Все нормально, я не держу на него зла. После таких эмоциональных игр может случиться все, что угодно", - заявил Тедеско.

Напомним, что соперником "Спартака" по полуфиналу стал "Зенит".

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