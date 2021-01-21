Тедеско - об уходе из "Спартака": "Я не меняю своих решений
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско подтвердил, что уйдёт из клуба ближайшим летом.
Напомним, что по окончании текущего сезона истечёт контракт немца с "красно-белыми", а подписывать новое соглашение тренер отказался.
"Есть ли шансы, что я останусь? Не думаю. Потому что я не меняю своих решений, если принял их. Но если "Спартак" в будущем продолжит ценить меня как тренера и как человека, буду счастлив вернуться! Почему нет? Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в "Спартаке".
Сейчас обстоятельства очень непростые. Когда я начал свою работу в клубе 1,5 года назад, мир был совсем другим. Мы с семьей строили планы относительно их визитов ко мне и проживания в Москве по несколько недель, а то и месяцев. И теперь всё это стало невозможным. Или по крайней мере, не так легко осуществимым", - сказал Тедеско.
Не пропустите: Тедеско оценил качество игры "Спартака" в декабрьском матче с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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