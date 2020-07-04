Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой"

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Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча с "Тамбовом" (2:3) резко ответил на вопрос журналиста о владельце "красно-белых" Леониде Федуне.

"Вы задаете провокационные вопросы. То, о чем я говорю с Федуном, остается между нами, это как семья. Я же не спрашиваю о чем вы говорите с женой. Это остается между вами. Так же и здесь", - цитирует Тедеско "СЭ".

"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте. В следующем туре РПЛ "красно-белые" встретятся с "Локомотивом".

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