Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после матча с "Тамбовом" (2:3) резко ответил на вопрос журналиста о владельце "красно-белых" Леониде Федуне.

"Вы задаете провокационные вопросы. То, о чем я говорю с Федуном, остается между нами, это как семья. Я же не спрашиваю о чем вы говорите с женой. Это остается между вами. Так же и здесь", - цитирует Тедеско "СЭ".

"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте. В следующем туре РПЛ "красно-белые" встретятся с "Локомотивом".

А еще: Мостовой намекнул, что готов обсудить со "Спартаком" назначение на пост тренера| http://soccernews.ru