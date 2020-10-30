Тедеско объяснил, почему болеет за российские команды в еврокубках

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему он поддерживает клубы РПЛ в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

"Мы стараемся смотреть все матчи российских клубов в еврокубках. К сожалению, я до сих пор не увидел ни одной победы в их исполнении. Но ещё ничего не окончено, есть шансы, что клубы РПЛ выйдут в плей-офф. Искренне болею за команды из России, ведь это нужно для российского футбола. Очки за выступления повышают нашу квоту в еврокубках", - сказал Тедеско.

На групповом этапе ЛЧ и ЛЕ Россию представляют четыре команды - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА. В двух турах они провели 8 матчей, проиграв половину из них, остальные завершились ничьими.

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