Тедеско объяснил, почему Мозес пропустил матч с "Енисеем"



Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско назвал причину отсутствия нигерийского полузащитника Виктора Мозеса в матче заключительного тура группового этапа Кубка России с "Енисеем" (0:1).

"Не было не только Мозеса. Не было Крала, Айртона и других, которые остались дома готовиться к матчу с "Краснодаром". Мозес работает в Москве с тренером по физподготовке", — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

29-летний Мозес перешел в "Спартак" несколько дней назад из лондонского "Челси" на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб один матч.

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