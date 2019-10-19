Тедеско объяснил, почему назначил Жиго капитаном "Спартака"

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Тедеско объяснил, почему назначил Жиго капитаном "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отдал капитанскую повязку защитнику Самюэлю Жиго.

Напомним, что постоянный капитан "красно-белых" Георгий Джикия пропускает сегодняшний матч с "Рубином" из-за дисквалификации.

Почему выбор пал именно на французского центрбека, немецкий специалист объяснил в эфире "Матч Премьер".

"Он произвёл на нас должное впечатление, мы с ним поговорили, он является одним из лидеров команды, я уверен, что она за ним пойдёт", - сказал Тедеско.

В текущем сезоне Жиго сыграл за "Спартак" 15 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Ассистент Тедеско рассказал о графике работы тренерского штаба "Спартака". | http://soccernews.ru
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