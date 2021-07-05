Тедеско объяснил, почему не спешит принимать предложение других клубов

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Тедеско объяснил, почему не спешит принимать предложение других клубов

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему до сих пор остаётся без работы.

"Я сказал "Спартаку", что не буду продлевать контракт из-за семьи. Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после этого", - цитирует немецкого специалиста Kicker.

Напомним, что Тедеско возглавлял "красно-белых" с октября 2019 по май 2021 года.

В последнее время СМИ часто сватали тренера в итальянскую "Специю".

Не пропустите: Тедеско может возглавить сборную России. | http://soccernews.ru
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