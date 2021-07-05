Тедеско объяснил, почему не спешит принимать предложение других клубов
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему до сих пор остаётся без работы.
"Я сказал "Спартаку", что не буду продлевать контракт из-за семьи. Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после этого", - цитирует немецкого специалиста Kicker.
Напомним, что Тедеско возглавлял "красно-белых" с октября 2019 по май 2021 года.
В последнее время СМИ часто сватали тренера в итальянскую "Специю".
Не пропустите: Тедеско может возглавить сборную России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
-
Украина внесла Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности
-
"Динамо" объявило о трансфере 18-летнего грузина
-
Главные новости дня: 4 июля
-
Оярсабаль высказался перед матчем против сборной Италии в полуфинале Евро-2020
Лента новостей
-
Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)
-
Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"
-
Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России
-
Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
-
Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Ренн" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Камавинга
-
Рибери определился со своим будущим
-
Шалимов оценил пресс-конференцию Черчесова
-
Тедеско объяснил, почему не спешит принимать предложение других клубов
-
Дани Алвеса зовут в Египет
-
"Сампдория" назвала имя нового главного тренера
-
Украина внесла Губерниева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности
-
Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова
-
Николич озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
-
"Динамо" объявило о трансфере 18-летнего грузина
-
"Айнтрахт" перехватил трансферную цель "Краснодара" и ЦСКА
-
Татаев вернулся в Россию после 2,5 лет в "Младе Болеслав"
-
Жирков поддержал Черчесова
-
"Ростов" объявил об уходе двух игроков
-
Подольски может продолжить карьеру в Польше