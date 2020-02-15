Тедеско объяснил, почему он изучает русский язык

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Тедеско объяснил, почему он изучает русский язык

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о важности изучения русского языка.

"Считаю важным как минимум уделять языку внимание. Для меня это вопрос уважения к клубу и болельщикам", - пояснил немецкий специалист.

Напомним, что Тедеско возглавил "красно-белых" в середине октября, заключив контракт до 2021 года.

"Спартак" набрал в 19 турах чемпионата России 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Тедеско посетовал на нехватку опыта у игроков "Спартака". | http://soccernews.ru
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