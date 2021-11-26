Тедеско объяснил свой визит на матч "Локомотив" - "Лацио"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, почему он решил посетить игру 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Лацио" (0:3).

"Что я делал на этом матче? Только отпуск, ребята", - сказал немецкий специалист.

Ранее Тедеско побывал на домашнем поединке "Спартака" против "Наполи" (2:1) в ЛЕ.

Тренер расстался с "красно-белыми" в мае в связи с истечением срока контракта и с тех пор остаётся без работы.

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