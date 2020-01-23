Тедеско оценил готовность "Спартака" к весенней части сезона

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Тедеско оценил готовность "Спартака" к весенней части сезона

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о готовности своей команды к возобновлению чемпионата России.

Напомним, что 29 февраля "красно-белые" сыграют в дерби с "Динамо" в рамках 20-го тура РПЛ.

"Что касается готовности команды сейчас, то оценю её, наверное, минус 20%. По моим ощущениям, команда хорошо работает, ребята прогрессируют. Сейчас вы не найдёте ни одного тренера, который скажет: "Мы плохо работаем". Важно, чтобы мы были готовы к 29 февраля", - сказал Тедеско.

Стоит отметить, что "Спартак" проводит первый тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах.

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Комментарии

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