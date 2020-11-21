Тедеско оценил игру Кокорина в матче против "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо".

"Игрой Кокорина доволен. Мы видим, что это качественный игрок. Нам нужно просто вывести его на пик формы. Он не прошел с нами все сборы, ему нужно время", - сообщил Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел за "красно-белых" девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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