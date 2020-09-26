Тедеско оценил игру Кокорина в матче с "Тамбовом"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина в матче 9-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:0).

"Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал большой объём работы. Он скоростной, нам нужно было это - он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся", - сказал Тедеско.

Напомним, что Кокорин пропустил начало сезона из-за травмы. Восстановившись, он принял участие в трёх матчах, результативными действиями не отличался.

Летом 29-летний нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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