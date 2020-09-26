Тедеско оценил игру Кокорина в матче с "Тамбовом"

Теги спартак москватамбовалександр кокориндоменико тедеско

Тедеско оценил игру Кокорина в матче с "Тамбовом"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина в матче 9-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:0).

"Что касается выхода Кокорина в старте, то он провёл хороший матч, делал большой объём работы. Он скоростной, нам нужно было это - он отлично убежал и мог забивать. Видно, что ему немного не хватает формы, но мы с пониманием к этому относимся", - сказал Тедеско.

Напомним, что Кокорин пропустил начало сезона из-за травмы. Восстановившись, он принял участие в трёх матчах, результативными действиями не отличался.

Летом 29-летний нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Тамбовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой"

Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов