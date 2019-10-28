Тедеско оценил игру Шюррле

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре вингера своей команды Андре Шюррле.

"Считаю, что он не играет так плохо, как некоторые видят. Кто-то после матча с "Рубином" говорил, что Бакаеву неудобно играть в центральной зоне, а сегодня Зелимхан выглядел очень здорово. Андре выполняет большой объём работы, у него были шансы забить гол. Так что посмотрим, как будет дальше", - сказал Тедеско.

"Спартак" арендовал Шюррле у дортмундской "Боруссии" на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

28-летний немец сыграл за "красно-белых" 13 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Тедеско: "Верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется". | http://soccernews.ru