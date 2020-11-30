Тедеско оценил игру защитника Кутепова в атаке "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался об использовании центрального защитника Ильи Кутепова на позиции нападающего.

Напомним, что немецкий тренер провёл соответствующий эксперимент в воскресном домашнем матче против "Ротора" (2:0).

"Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но когда играем на ограниченном пространстве, например, четыре на четыре, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок - это всегда опасно. Холанд в "Боруссии" такой, Левандовски в "Баварии", де Йонг в "Севилье". Кутепов - это одна из опций", - сказал Тедеско.

Стоит отметить, что "Спартак" до весны потерял форварда Александра Соболева, который перенёс операцию на колене.

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