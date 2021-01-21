Тедеско оценил качество игры "Спартака" в декабрьском матче с "Зенитом"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признал, что его команда сыграла ужасно в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".
Напомним, что игра состоялась 16 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась поражением "красно-белых" со счётом 1:3.
"Спорить бесполезно - мы играли ужасно. Всё, о чём мы говорили перед матчем, не работало. Прессинг был плохим, мы садились глубоко в оборону. В начале, если помните, хороший момент был у Азмуна, который не попал по мячу, а через несколько минут в точно такой же ситуации и точно такой же расстановке "Зенит" забил. Это говорит о том, что мы плохо оборонялись. Но мы и атаковали плохо. Не было того куража, смелости, которые обычно сопутствовали нам в сезоне. Но такое случается. У "Зенита" очень хорошая команда.
Разница между "Зенитом" и "Спартаком"? Правда всегда видна на поле. В той конкретной игре разница, к сожалению, была большой. Большей, нежели обычно. Вы помните, как мы играли с ними дома? "Спартак" контролировал матч и заслуживал победы в той игре. Всё зависит от конкретного момента. Домашний матч с "Зенитом" я, конечно, пересматривал после. Эмоции сразу после игры были негативными из-за результата, шансов, которые мы дали "Зениту", и так далее. Но в итоге там была ничья, и мы создали четыре-пять хороших моментов – не потенциально голевых атак с ударами из штрафной, – но моментов, реализуй которые, мы могли бы повести в счёте", - сказал Тедеско.
На зимнюю паузу "Спартак" ушёл на третьем месте в РПЛ с отставанием от лидирующего "Зенита" на 6 очков.
Не пропустите: Хендрикс отказал нескольким клубам ради перехода в "Спартак". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Арустамян раскрыл новые подробности перехода Кокорина в "Фиорентину"
-
Роналду вышел на девятое место в истории по числу трофеев в карьере
-
В "Реале" приняли решение о будущем Зидана
-
Тедеско оценил качество игры "Спартака" в декабрьском матче с "Зенитом"
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии
-
"Это не позор": Зидан высказался о вылете "Реала" из Кубка Испании от "Алькойяно"
-
Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Фейеноорда" Сенеси
-
Алексей Березуцкий окончательно определился со своим будущим в ЦСКА
-
Кавани стал автором уникального достижения
-
"Фиорентина" договорилась о трансфере Кокорина: названы условия сделки
-
"Ювентус" теряет Кьезу
-
Нойер повторил рекорд Кана в Бундеслиге
-
СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Лэмпарду в "Челси"
-
Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" в Суперкубке Италии
-
Три топ-клуба АПЛ следят за ситуацией с будущим хавбека "Баварии" Мусиалы
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ
-
В пятый раз команда из третьего дивизиона выбила "Реал" из Кубка Испании
-
Пирло выиграл первый трофей в тренерской карьере
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Сент-Этьен" хочет заполучить защитника "Барселоны"