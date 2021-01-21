Тедеско оценил качество игры "Спартака" в декабрьском матче с "Зенитом"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско признал, что его команда сыграла ужасно в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".

Напомним, что игра состоялась 16 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась поражением "красно-белых" со счётом 1:3.

"Спорить бесполезно - мы играли ужасно. Всё, о чём мы говорили перед матчем, не работало. Прессинг был плохим, мы садились глубоко в оборону. В начале, если помните, хороший момент был у Азмуна, который не попал по мячу, а через несколько минут в точно такой же ситуации и точно такой же расстановке "Зенит" забил. Это говорит о том, что мы плохо оборонялись. Но мы и атаковали плохо. Не было того куража, смелости, которые обычно сопутствовали нам в сезоне. Но такое случается. У "Зенита" очень хорошая команда.

Разница между "Зенитом" и "Спартаком"? Правда всегда видна на поле. В той конкретной игре разница, к сожалению, была большой. Большей, нежели обычно. Вы помните, как мы играли с ними дома? "Спартак" контролировал матч и заслуживал победы в той игре. Всё зависит от конкретного момента. Домашний матч с "Зенитом" я, конечно, пересматривал после. Эмоции сразу после игры были негативными из-за результата, шансов, которые мы дали "Зениту", и так далее. Но в итоге там была ничья, и мы создали четыре-пять хороших моментов – не потенциально голевых атак с ударами из штрафной, – но моментов, реализуй которые, мы могли бы повести в счёте", - сказал Тедеско.

На зимнюю паузу "Спартак" ушёл на третьем месте в РПЛ с отставанием от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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