Тедеско оценил перспективы Урунова в "Спартаке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о новичке команды Остоне Урунове и его игровых характеристиках.

"Важно, что мы подписали контракт с молодым игроком. Сейчас нужно время нам его изучить, а ему - изучить команду. Последние три недели он не работал - у него был коронавирус, поэтому присоединился к нам только во вторник. Сейчас наша задача - поберечь его и защитить. Ему нужно дать время. А хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а Урунов - хороший игрок.

Очень талантливый и молодой, может играть "восьмёрку" в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника - он сильный. Пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдется место", - сказал Тедеско.

"Спартак" купил Урунова за 1,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до лета 2025 года.

За "красно-белых" 19-летний хавбек будет выступать под 20-м номером.

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