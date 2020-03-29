Тедеско оценил шансы Бакаева заиграть в топ-5 чемпионате



Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Зелимхан Бакаев мог бы заиграть в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

"Безусловно, у Бакаева есть шансы заиграть в одном из топ-5 европейских чемпионатов, но прежде всего он игрок "Спартака". И будет играть за нас. Пока Бака молодой, он может сделать свои следующие шаги, выступая за нашу команду", - сказал Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков в VKlive.

23-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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