Тедеско оценил шансы Бакаева заиграть в топ-5 чемпионате

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Тедеско оценил шансы Бакаева заиграть в топ-5 чемпионате
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что полузащитник Зелимхан Бакаев мог бы заиграть в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

"Безусловно, у Бакаева  есть шансы заиграть в одном из топ-5 европейских чемпионатов, но прежде всего он игрок "Спартака". И будет играть за нас. Пока Бака молодой, он может сделать свои следующие шаги, выступая за нашу команду", - сказал Тедеско,  отвечая на вопросы болельщиков в VKlive.

23-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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