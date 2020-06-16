Тедеско оценил шансы Гулиева вернуться из дубля в основу "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не исключил, что в будущем полузащитник Аяз Гулиев вернётся в основную команду.

Напомним, что в мае скандального хавбека отправили в дубль за некорректное общение с членами тренерского штаба "красно-белых".

"У нас с ним были проблемы, сейчас он не в основе. Но что происходит в команде, остаётся в команде, мы не выносим это на публику. Не планируем, что он вернётся прямо сейчас. Но всё возможно, двери всегда открыты. Это не проблема, но, повторюсь, на данный момент планов возвращать его нет", - сказал Тедеско.

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