Тедеско оценил шансы "Спартака" стать чемпионами в этом сезоне
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о том, смогут ли "красно-белые" в текущем сезоне навязать борьбу конкурентам за победу в РПЛ.
"Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца. В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришёл в "Спартак", было стабилизировать команду.
Вторая цель - успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета "Спартака" в Европе в следующем сезоне", - заявил Тедеско.
"Спартак" набрал 35 очков в 19 турах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице. Опережают "народную команду" ЦСКА (37) и "Зенит" (41).
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