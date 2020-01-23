Тедеско оценил текущий состав "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о нынешнем составе своей команды.

"На какую позицию нам нужно усиление? Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.

На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции. А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы", - сказал Тедеско.

Напомним, что в летнее трансферное окно "красно-белые" купили новых игроков на 42 миллиона евро.

Несмотря на солидное усиление состава, "Спартак" провалился в первой части сезона - команда вылетела на ранней стадии еврокубков, а в РПЛ по итогам 19 туров занимает 10-е место.

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