Тедеско оценил текущий состав "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о нынешнем составе своей команды.
"На какую позицию нам нужно усиление? Мы всегда открыто говорим о подобном с руководством. Я сказал, что сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду. У нас есть скауты, которые просматривают футболистов, сравнивают с уже имеющимися.
На позиции центрального защитника, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть другие ребята: Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но вижу, что он обладает достаточно хорошей техникой, чтобы сыграть и на позиции в центре. Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции. А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы", - сказал Тедеско.
Напомним, что в летнее трансферное окно "красно-белые" купили новых игроков на 42 миллиона евро.
Несмотря на солидное усиление состава, "Спартак" провалился в первой части сезона - команда вылетела на ранней стадии еврокубков, а в РПЛ по итогам 19 туров занимает 10-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15