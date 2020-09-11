Тедеско оценил важность Кубка России

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Тедеско оценил важность Кубка России

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к Кубку России.

"Для меня Кубок - очень важный турнир. Чтобы в этом убедиться, вы можете посмотреть мою карьеру. Когда я работал в "Шальке", мы играли с командами из низших лиг. Не всегда такие матчи проходят просто. Такие команды выходят против крупного клуба, и, возможно, это их единственный шанс в жизни. В футболе подарков не бывает, мы будем на сто процентов готовиться к "Родине", у нас уже есть анализ этой команды. Повторюсь ещё раз, для меня это очень важный турнир", - сказал Тедеско.

В прошлом сезоне "красно-белые" дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли "Зениту".

В нынешней кампании на групповой стадии турнира "Спартак" встретится с "Енисеем" и "Родиной".

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