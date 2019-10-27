Тедеско оценил выступления игроков "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что думает о результатах игроков красно-белых в матче 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (3:0).

"На этой неделе меня часто спрашивали о Бакаеве и его новой позиции. Он сказал мне, что ему нравится его новое амплуа, я не мог ему отказать.

С Ларссоном та же ситуация. Мы обсудили его позицию, он сказал, что ему нравится позиция центрального нападающего. Он прекрасно показал себя на этой позиции", - сказал Тедеско.

Специалист провел во главе "Спартака" два матча и оба - без поражения.

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ. У "Локомотива" 29 очков и 2 место.

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