Тедеско - один из кандидатов на пост главного тренера "Айнтрахта"

Фото: Твиттер @fcsm_official

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско стал одним из кандидатов на пост наставника "Айнтрахта", сообщает 90min.

По информации источника, в Германии знают о том, что специалист не планирует продлевать контракт с "красно-белыми", поэтому готовы рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера.

Кроме Тедеско, "Айнтрахт" также интересуется Ральфом Рангником. Однако, СМИ сообщали, что специалист может стать главой спортивного отдела московского "Локомотива".

Напомним, франкфуртский клуб потерял своего главного тренера Ади Хюттера после того, как его переманила "Боруссия" из Менхенгладбаха.

После 28 туров Бундеслиги "Айнтрахт" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 балла.