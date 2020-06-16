Тедеско огласил задачи "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско порассуждал о том, какие цели должны быть у "красно-белых".
"Спартак" - самый большой клуб в самой большой стране мира. Он хочет вернуться на вершину и желательно в Лигу Чемпионов. Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача ещё и потому, что команда невероятно молода", - сказал немецкий специалист.
34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, заключив контракт до конца следующего сезона.
В текущем розыгрыше РПЛ "народная команда" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.
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|Арсенал Тула
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|22
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