Тедеско охарактеризовал полузащитника "Спартака" Гуса Тиля

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о хавбеке своей команды Гусе Тиле.

"Гус действительно классный игрок. И человек хороший. Он очень умный парень, и это в каком-то смысле его проблема: когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более - в таком молодом возрасте. Каждое действие изучается под микроскопом: ошибаешься в передаче - и все обсуждают именно её, а не десять других, удачных пасов.

Было важно освободить голову Гуса от этого давления. Да, он часто не попадал в стартовый состав. Мы постепенно его наигрывали. Когда выходишь на замену при счёте 2:0, то играть намного легче. Гус проделал хорошую работу в Эмиратах, Катаре и Сочи. Прогресс был налицо. Он стал увереннее, более открыт и раскрепощён. Тиль талантлив, и он нам нужен; вы в этом ещё убедитесь. А давить на кого-то только из-за высокой цены мы не будем", - сказал Тедеско.

Напомним, что "Спартак" купил голландца прошлым летом за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

В текущем сезоне 22-летний Тиль сыграл в составе "красно-белых" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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