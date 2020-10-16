Тедеско: "Оставьте Кокорина в покое"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал понять, что ему надоело отвечать на вопросы о травмах нападающего Александра Кокорина.
"Ситуация очень интересная. Вы всегда спрашиваете про Кокорина, давайте расставим всё по местам. Он был в "Сочи", команда играла против нас последний матч того сезона, потом была большая пауза. После перехода к нам так получилось, что у Кокорина было несколько травм. Я понимаю, что вы любите Александра, я его тоже люблю. Но если вы его любите, оставьте его в покое и дайте ему нормально восстановиться. Когда закончится первая часть чемпионата, Александр пройдёт сборы, поверьте, он будет другим игроком", - сказал Тедеско.
Пока в этом сезоне в активе 29-летнего Кокорина только 3 сыгранных матча без результативных действий.
Во вторник форвард вернулся к тренировкам в общей группе "красно-белых". Его участие в субботнем матче "Химки" - "Спартак" довольно вероятно.
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