Тедеско отказал клубу Бундеслиги
Фото твиттер "Спартака"
Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско мог возглавить берлинскую "Герту", утверждает SPOX со ссылкой на Sport Bild.
По информации источника, спортивный директор столичного клуба Фреди Бобич общался с 36-летним специалистом по поводу возможного сотрудничества, но получил отказ.
Напомним, что Тедеско в мае этого года покинул "Спартак", отказавшись продлевать контракт по семейным обстоятельствам.
"Герта" набрала 9 очков в 8 турах Бундеслиги и занимает 13-е место в таблице чемпионата.
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|32
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|18
|Падерборн
|32
|20