Тедеско отметил, что доволен возвращением в строй Шюррле и Кутепова
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско перед матчем с "Уралом", который проходит в данную минуту (0:0), сказал, что рад возвращению в строй Андре Шюррле и Ильи Кутепова. Об этом пишет "Матч ТВ".
"Дело не только в этих игроках. Я рад, что они вернулись. У нас много других хороших игроков, которые доказали, что достойны играть в "Спартаке". График очень напряженный, нам нужны все игроки", - сказал Тедеско.
После 16 туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место, имея в активе 22 очка.
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