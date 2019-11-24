Тедеско отметил, что доволен возвращением в строй Шюррле и Кутепова

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Тедеско отметил, что доволен возвращением в строй Шюррле и Кутепова

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско перед матчем с "Уралом", который проходит в данную минуту (0:0), сказал, что рад возвращению в строй Андре Шюррле и Ильи Кутепова. Об этом пишет "Матч ТВ". 

"Дело не только в этих игроках. Я рад, что они вернулись. У нас много других хороших игроков, которые доказали, что достойны играть в "Спартаке". График очень напряженный, нам нужны все игроки", - сказал Тедеско.

После 16 туров РПЛ "Спартак" занимает 6 место, имея в активе 22 очка.

А еще: "Урал" стал победителем турнира на Кипре| http://soccernews.ru
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