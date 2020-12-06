Тедеско отреагировал на информацию о возможном уходе Урунова
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что узбекистанским полузащитником команды Остоном Уруновым интересуется казанский "Рубин".
"Урунов – это игрок "Спартака", здесь его контракт. Мы рады, что он здесь, он хороший молодой футболист. То, что кто-то сделал предложение, это ничего не значит, потому что "Спартак" решает, что будет в итоге. Вы прекрасно знаете его историю и помните, что он был в старте в игре с "Зенитом", это значит, что я верю в его качества, и это был признак доверия с моей стороны ему", - приводит слова Тедеско "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 19-летний Урунов провел за "Спартак" восемь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2025 года.
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