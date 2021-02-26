Тедеско отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Шальке"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий касательно появившихся слухов о своём назначении на пост главного тренера "Шальке" ближайшим летом.
"Могу сказать, что ещё не думаю о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в "Спартаке". Такие новости важны для прессы, но не для меня", - заявил 35-летний немец.
Тедеско до лета связан контрактом с "красно-белыми", после чего он станет свободным агентом. "Шальке" специалист возглавлял с июня 2017 по март 2019 года.
"Кобальтовые" по итогам 22 туров занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги и считаются главными претендентами на вылет.
Не пропустите: В "Спартаке" рассказали, как идет поиск нового главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ объявила о переносе игр с участием ЦСКА и "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" сразится с "Миланом" и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
-
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
"Ливерпуль" назвал сроки восстановления Хендерсона
-
Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Лента новостей
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Сульшер верит в Поля Погба
-
Тедеско отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Шальке"
-
Абрахам может летом покинуть "Челси"
-
РПЛ объявила о переносе игр с участием ЦСКА и "Краснодара"
-
У Кумана на пресс-конференции пошла кровь из носа
-
"Уфа" усилилась сербским защитником
-
Газзаев прокомментировал результаты российских клубов в еврокубках
-
В "Тамбове" огласили размер зарплат новичков команды
-
Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены на апрель
-
1
"Манчестер Юнайтед" сразится с "Миланом" и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
-
1
Стал известен соперник "Шахтёра" по 1/8 финала Лиги Европы
-
1
Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы
-
1
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
ЦСКА отправил в клуб ФНЛ 18-летнего защитника
-
Президент "Аталанты" - о судействе в матче с "Реалом": "Это был шок. Возможно, арбитр неадекатен"
-
Алиссон отреагировал на гибель своего отца
-
Быстров дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках
-
1
"Локомотив" красочно анонсировал дерби с ЦСКА
-
Роналду опубликовал новое фото с семьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20