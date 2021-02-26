Тедеско отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Шальке"

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Тедеско отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Шальке"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий касательно появившихся слухов о своём назначении на пост главного тренера "Шальке" ближайшим летом.

"Могу сказать, что ещё не думаю о том, что будет в моей жизни после мая. Я сконцентрирован на работе в "Спартаке". Такие новости важны для прессы, но не для меня", - заявил 35-летний немец.

Тедеско до лета связан контрактом с "красно-белыми", после чего он станет свободным агентом. "Шальке" специалист возглавлял с июня 2017 по март 2019 года.

"Кобальтовые" по итогам 22 туров занимают последнее место в турнирной таблице Бундеслиги и считаются главными претендентами на вылет.

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