Тедеско отреагировал на новость о возможном уходе Газизова из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско положительно воспринял информацию о том, что Шамиль Газизов в ближайшее время покинет пост генерального директора московского клуба, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, Тедеско и Газизов за время работы так и не нашли общий язык, особенно в вопросах трансферной политики. Теперь тренер более оптимистичен по поводу своего будущего в стане "Спартака".

Также Тедеско доволен возвращением в клуб Дмитрия Попова, который назначен на пост спортивного директора.

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